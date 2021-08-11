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وزير العدل: دعم القيادة الرشيدة للمرفق العدلي أسهم في سرعة الإنجاز بدقّة وإتقان عبر منظومة مؤسسية

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وزير العدل: دعم القيادة الرشيدة للمرفق العدلي أسهم في سرعة الإنجاز بدقّة وإتقان عبر منظومة مؤسسية

وزير العدل: دعم القيادة الرشيدة للمرفق العدلي أسهم في سرعة الإنجاز بدقّة وإتقان عبر منظومة مؤسسية
http://almnatiq.net/?p=1012990
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ثمّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من القيادة الرشيدة – حفظها الله – استشعاراً لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة، وإنجاز القضايا بسرعة ودقة وإتقان عبر منظومة مؤسسية.
وأكّد معاليه خلال لقائه الملازمين القضائيين، في مركز التدريب العدلي اليوم أن المرفق العدلي يشهد تطورات جوهرية في جميع النواحي، ومن ذلك التطوّر من الناحية الموضوعية بالاستناد إلى قواعد الشريعة، والأنظمة ذات الصلة.
وأشار إلى أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق وردها إلى أهلها، موضحاً أن هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية، وهي التطبيق الواعي والدقيق لنظم الإجراءات لكونها تحوي الضمانات،والثانية تطبيق القوانين على هذه الواقعة، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي.
وأوضح معاليه أن المحافظة على الضمانات القضائية وجدت من أجل حسن سير العدالة، وهي التي لأجلها أعطي القاضي الاستقلال، ليحكم بموضوعية، ولا يمكن أن يكون الاستقلال وسيلة لعدم الرقابة، مؤكداً أهمية التسبيب القضائي في الأحكام والعناية به، لاسيما التسبيب الواقعي، الذي قد يترتّب على تركه بطلان الحكم القضائي.

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