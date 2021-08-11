ارتفاع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد بيانات المخزونات الأمريكية ورغم دعوة البيت الأبيض لزيادة إنتاج تحالف “أوبك بلس”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت 400 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس الجاري، مقابل توقعات كانت تشير إلى هبوط 600 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات 1.8 مليون برميل.

وكان النفط قد تعرض لضغوط هبوطية خلال التعاملات بعد أن دعا البيت الأبيض منظمة “أوبك” والحلفاء لتطبيق زيادة إضافية لإنتاج النفط، لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين وسط مخاوف من أن تسارع التضخم قد يعيق التعافي الاقتصادي.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر ارتفاعًا 1.1% أو 81 سنتًا عند 71.44 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن تراجع إلى 69.07 دولار خلال التعاملات.

كما صعد سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.4% أو 96 سنتًا ليصل إلى 69.25 دولار للبرميل.