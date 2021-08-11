دراسة: فوائد مذهلة لحبة البركة في علاج أعراض «كورونا»

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كشفت دراسة حديثة لجامعة سيدني الأسترالية، عن فوائد مذهلة لحبة البركة في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال الفريق البحثي القائم على الدراسة، إن حبة البركة تستخدم منذ قرون في علاج الكثير من الأمراض، أبرزها الالتهابات، بحسب موقع سبوتنيك.

وعددت الدراسة فوائد حبة البركة حيث تساعد في تخفيف أعراض فيروس كورونا الشديدة، ويمكنها الالتصاق ببروتين فيروس كورونا، وإيقافه قبل وصوله للرئة، فضلا عن منع ما يسمى «عاصفة السيتوكين» التي تؤثر على المرضى المصابين بالعدوى الشديدة لفيروس كورونا، واحتوائها على مادة الثيموكينون، المعززة للجهاز المناعي، بمنع إطلاق المواد الكيميائية المسببة للالتهابات.