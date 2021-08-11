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بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين

بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين
http://almnatiq.net/?p=1012999
المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات في الرحلات الجوية الداخلية.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”،   أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من  1 سبتمبر المقبل ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتينن ويُستثنى من شرط التحصين الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح كالفئة العمرية أقل من 12 سنة أو الحالات الصحية المستثناة، وفقًا لما تصدره وزارة الصحة أو هيئة الصحة العامة “وقاية”.

وشددت على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية الواردة في بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من “وقاية”، ولبس الكمامة.

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