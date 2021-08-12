5 أعراض تدل على الإصابة بالتهاب مزمن في الأمعاء

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قد يعاني البعض من مشاكل في الأمعاء، ولكن استمرار هذه المشاكل قد يتطلب استشارة الطبيب لمعرفة السبب ووصف العلاج المناسب، خاصة أن بعض الأعراض قد تؤشر للإصابة بالتهاب مزمن في المعدة.

وفي هذا السياق، قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة إن داء كرون (Crohn’s disease) هو التهاب مزمن يصيب الأمعاء بصفة خاصة، ولكنه يمكن أن يهاجم الجهاز الهضمي بأكمله.

وأشارت إلى أن سبب الالتهاب غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل جينية أو مناعية، بالإضافة إلى التدخين.

أعراض التهاب المعدة المزمن

وتتمثل أعراض التهاب المعدة المزمن في تقلصات البطن انطلاقاً من الجزء السفلي الأيمن من البطن والإسهال والقيء والحمى وفقدان الوزن والشعور العام بالإعياء.

كما يمكن أن يكون داء كرون مصحوباً بمتاعب أخرى غير متاعب الجهاز الهضمي مثل التهاب المفاصل والعيون والطفح الجلدي وهشاشة العظام واضرابات الكبد والمرارة.

وفي الحالات البسيطة، يتم علاجه بواسطة المسكنات وأدوية الإسهال، وفي الحالات الشديدة يتم العلاج بواسطة مثبطات الالتهاب والكورتيزون. وفي بعض الحالات النادرة قد يستلزم الأمر الخضوع لجراحة، على سبيل المثال في حالة تضيق الأمعاء أو لإزالة خراج.

ويؤكد الأطباء على أهمية تناول التغذية السليمة، حيث تلعب دوراً مهماً في تخفيف متاعب داء كرون؛ حيث ينبغي تناول الأطعمة الخفيفة والإكثار من السوائل مع الابتعاد عن الأطعمة الحمضية والأطعمة المسببة للانتفاخ. وخلال النوبات الحادة ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. وبشكل عام ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر.