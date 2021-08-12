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شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم باكستاني نشر صوراً عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر

شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم باكستاني نشر صوراً عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر

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شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم باكستاني نشر صوراً عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر

شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم باكستاني نشر صوراً عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=1013011
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، لشخص صوّر ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتباهي بذلك، فقد تمكّنت الجهات الأمنية بالمنطقة تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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