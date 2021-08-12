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تحطم مروحية على متنها 16 شخصا في روسيا

تحطم مروحية على متنها 16 شخصا في روسيا
http://almnatiq.net/?p=1013028
المناطق - وكالات

تحطمت مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا الخميس في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أفاد بيان للحكومة المحلية في المنطقة.

وأضاف البيان أن المروحية سقطت في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية، وقد هرع رجال الإنقاذ بالاضافة إلى غطاسين الى موقع سقوطها، وبحسب المعلومات الأولية كان على متن المروحية “ثلاثة من طاقمها و13 راكبا” جميعهم من السياح.

وأفاد مصدر في وزارة الصحة المحلية أنه تم إنقاذ تسعة أشخاص، وقال المصدر لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء “تم العثور على تسعة أشخاص وجميعهم أحياء”، مضيفا أن أعمال البحث والانقاذ لا تزال مستمرة.

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