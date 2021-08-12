مصادر: إلزام الشركات بتخصيص 10 % من مقرات إسكان معتمري الخارج للعزل الصحي

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قالت مصادر إنه صدر توجيه بإلزام شركات العمرة بتخصيص 10 % من غرف الفنادق في مقرات إسكان معتمري الخارج للعزل الصحي، ضمن الإجراءات الخاصة بسلامة المعتمرين من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر وفقاً لـ “العربية”، أن هذا الإجراء شرط إلزامي على الشركات مع التأكيد على ألا يزيد عدد الأشخاص في كل غرفة، على شخصين فقط.

وأشارت إلى أن وزارة الحج والعمرة شددت على مقدمي الخدمة للمعتمرين بعدم تجاوز نسبة الـ 50 % من الطاقة الاستيعابية للحافلات التي ستنقل المعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.