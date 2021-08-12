“النصر” يعلن رحيل “أمرابط”

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أعلن نادي النصر رحيل لاعبه المغربي نور الدين أمرابط عن صفوفه بعد انتهاء عقده.

ونشر حساب النصر على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب المغربي مع الفريق.

وذيلت الحسابات مقطع الفيديو بتعليق: “سجّلت اسمك في قائمة نجوم النصر الخالدين وقدمت مع ناديك مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء.. شكرًا أمرابط”.

سجّلت اسمك في قائمة نجوم #النصر الخالدين 🙏

وقدمت مع ناديك مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء 💛#شكرا_امرابط

شكرًا @NAmrabat53 💛 pic.twitter.com/r70DZiZpCO — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 11, 2021

وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفاً، وصناعة 25 هدفاً لزملائه، إضافة إلى حصوله على 17بطاقة صفراء، وحمراء واحدة.