“التجارة” تكشف تورط سعوديات في التستر على أزواجهن وآبائهن المقيمين

المناطق - الرياض

كشفت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية عن عدد من قضايا التستر التجاري، أظهرت تورّط سعوديات في التستر على أزواجهن وآبائهن، وفق ما بينت أحكام قضائية نهائية.

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ “عكاظ”، أن المتورطات صدرت بحقهن أحكام بالتشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات.

وحثّت كل سيدة أو رائدة أعمال بالعلم بكل تفاصيل الأنشطة التجارية التي تتم بالسجلات التابعة لها؛ حتى لا تقع تحت طائلة النظام وتُعرّض نفسها للمساءلة.