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“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1013055
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها, والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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