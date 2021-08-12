الاتحاد السعودي يعلن عودة جائزة الجمهور المثالي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، عودة جائزة الجمهور المثالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وأوضح رئيس اللجنة نزيه النصر أن الجائزة تأتي في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، خاصة وأن كرة القدم في المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير يرسم صورة رائعة ومشرفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

وبيّن المعايير التي ستستند إليها الجائزة، من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، وفعالية التشجيع، وتنظيم مجالس الجمهور، والمبادرات المبتكرة والمنفّذة عبر أو مع الجمهور, معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحد من أي ظواهر سلبية محتملة.