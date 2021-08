شاهد.. عداء فرنسي يفاجئ الجميع بتصرف “وقح” أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو

المناطق - الرياض

أثار تصرف العداء الفرنسي موراد أمدوني أثناء سباق ماراثون الرجال في أولمبياد طوكيو، الأحد، ردود أفعال سلبية.

وقام العداء الفرنسي بإسقاط زجاجات المياه المخصصة للمتسابقين عمدا فيما أبقى على الزجاجة الأخيرة لنفسه خلال الماراثون الأولمبي.

وعلق الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان على الواقعة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” والذي يتابعه قرابه 8 مليون متابع: “أخبار عاجلة الميدالية الذهبية لأكبر(أحمق) في أولمبياد طوكيو تذهب إلى عداء الماراثون الفرنسي مورهاد أمدوني الذي أسقط جميع زجاجات المياه عمدا لزملائه المنافسين … أمر لا يصدق!”.

بدوره لم يعلق أمدوني على أفعاله بأي شكل من الأشكال.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL

— Piers Morgan (@piersmorgan) August 8, 2021