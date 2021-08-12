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مقتل امرأتين وإصابة 30 أخريات بصاعقة رعدية في اليمن

مقتل امرأتين وإصابة 30 أخريات بصاعقة رعدية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=1013071
المناطق - الرياض

أفادت مصادر بمحافظة ذمار اليمنية بأن صاعقة ضربت منزلا يحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس بشرق المحافظة.

وحسب المصادر، فإن الحادث أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.

وأضافت أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

وفي يوم الجمعة الماضي، تسببت صاعقة رعدية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

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