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الجزائر.. مواطنون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق وآخرون ينفون ضلوعه

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الجزائر.. مواطنون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق وآخرون ينفون ضلوعه

الجزائر.. مواطنون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق وآخرون ينفون ضلوعه
http://almnatiq.net/?p=1013074
المناطق - وكالات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو على نطاق واسع قالوا إنه لشاب تعرض للحرق في ولاية تيزي وزو للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية.

إلا أن أصدقاء الضحية قالوا إن الشاب توجه من أجل التطوع لإخماد الحرائق.

وذكرت مجموعة من الشباب أن الضحية فنان وينحدر من منطقة خميس مليانة وجمع أموالا أمس من أجل الذهاب إلى تيزي وزو للتطوع والمساهمة في إطفاء الحرائق.


وطالب مواطنون السلطات الوصية بفتح تحقيق في الحادثة وتطبيق القانون على المتسببين في حرق الشاب.

ولم تصدر المديرية العامة للأمن الوطني أي توضيح حتى الساعة (00:30 بالتوقيت المحلي) بشأن حادثة حرق الشاب وهوية الفاعلين، في الوقت الذي وجه فيه البعض أصابع الاتهام إلى عناصر من حركة “الماك” الانفصالية المصنفة على لائحة الإرهاب.

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