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مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وعسير

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وعسير
http://almnatiq.net/?p=1013077
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبه المركز من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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