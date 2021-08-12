احدث الأخبار

مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
المنطقة الشرقية
 مقتل 15 شخصا في هجوم في غرب النيجر
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وعسير
منطقة عسير
 الجزائر.. مواطنون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق وآخرون ينفون ضلوعه
أبرز المواد
 مقتل امرأتين وإصابة 30 أخريات بصاعقة رعدية في اليمن
دولي
 شاهد.. عداء فرنسي يفاجئ الجميع بتصرف “وقح” أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو
الرياضة
 5 فوائد صحية مثبتة علميا للزنك
صحة
 الاستخبارات الأمريكية ترى أن “طالبان” يمكنها عزل كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي يعلن عودة جائزة الجمهور المثالي
الرياضة
 “المركز الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام

مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

المنطقة الشرقية
مقتل 15 شخصا في هجوم في غرب النيجر

مقتل 15 شخصا في هجوم في غرب النيجر

أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

أبرز المواد

مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام

مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=1013089
المناطق - فتحيه عبدالله

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي مساء أمس برفقة رئيس شبكة الدمام الصحية الدكتور محمد الأحمري، وبحضور مدير إدارة المباني الحكومية التي بنتها أرامكو السعودية المهندس محمد العبداللطيف، مركز اللقاح المقام بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام، والذي يستهدف تطعيم جميع الطلبة من سن 12 عام حتى 18 عام إضافة إلى أولياء أمورهم ومنسوبي التعليم لمن لم يتلقى اللقاح الجرعة الأولى أو الثانية ومن غير مواعيد مسبقة حيث يشرع أبوابه من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة.
وفي الأثناء وقف مدير التعليم ومرافقيه على العيادات المقام بالمجمع، تخللها متابعتهم لمباشرة الفريق الطبي مهام التطعيم التي شهدت حضوراً كبيراً من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، تزامنا معها الاستماع للفريق الطبي وتأكيده على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية

إلى ذلك أشار مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، للدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة، وأضاف ومن هذا المنطلق اتخذت وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، حزمة من التدابير الاحترازية التي تصب جميعها في مصلحة تجاوز هذه الجائحة ومن ثمرة ذلك تنفيذ هذه الحملات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

كما تقدم الدكتور العتيبي بالشكر الجزيل للتجمع الصحي الأول ولشركة أرامكو وجميع شركاء تعليم الشرقية على الجهود التي يبذلونها كفريق عمل واحد في سبيل تخطي هذه الجائحة عبر حزمة من الإجراءات الاحترازية والالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

من جهته أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية التي اتخذتها إدارة تعليم الشرقية بإشراف مباشر من مديرها العام الدكتور سامي العتيبي، يأتي ذلك لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم، ومن بينها إقامة حملة سابقة بمبنى تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات لتطعيم منسوبي ومنسوبات الإدارة ضد فايروس كورونا كوفيد 19 وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، إضافة فتح مسارات خاصة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بمركز اللقاح بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمقر الجامعة، فضلاً عن جدولة تعليم المنطقة ممثلاً في ادارة الشؤون الصحية المدرسية لخارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كافة منسوبيها تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية الالتزام بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
«الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام

«الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام
محافظ حفر الباطن يرأس مجلس إدارة ميدان الهجن بالمحافظة

محافظ حفر الباطن يرأس مجلس إدارة ميدان الهجن بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*