أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لوكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة المنطقة محمد بن مانع الدوسري في وفاة والدته – رحمها الله -.

وسأل سموه الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

من جانبه، أعرب وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة الباحة، عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يحفظ سموه ولا يريه أي مكروه.