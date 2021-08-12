احدث الأخبار

أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته
منطقة الباحة
 مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
المنطقة الشرقية
 مقتل 15 شخصا في هجوم في غرب النيجر
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وعسير
منطقة عسير
 الجزائر.. مواطنون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق وآخرون ينفون ضلوعه
أبرز المواد
 مقتل امرأتين وإصابة 30 أخريات بصاعقة رعدية في اليمن
دولي
 شاهد.. عداء فرنسي يفاجئ الجميع بتصرف “وقح” أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو
الرياضة
 5 فوائد صحية مثبتة علميا للزنك
صحة
 الاستخبارات الأمريكية ترى أن “طالبان” يمكنها عزل كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي يعلن عودة جائزة الجمهور المثالي
الرياضة
أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته

أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته

منطقة الباحة
مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام

مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

المنطقة الشرقية
مقتل 15 شخصا في هجوم في غرب النيجر

مقتل 15 شخصا في هجوم في غرب النيجر

أبرز المواد

أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته

أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=1013095
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لوكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة المنطقة محمد بن مانع الدوسري في وفاة والدته – رحمها الله -.
وسأل سموه الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
من جانبه، أعرب وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة الباحة، عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يحفظ سموه ولا يريه أي مكروه.

روابط ذات صلة

“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة

النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة
أدبي الباحة يدعو الشباب للمشاركة بموسم الباحة الثقافي

أدبي الباحة يدعو الشباب للمشاركة بموسم الباحة الثقافي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*