مدارس تعليم الجوف تستقبل 450 ألف كتاباً

المناطق - الجوف

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 450 ألف كتاباً رحلتها الإدارة إلى مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في وقت سابق عملية استقبال المستودعات للمقررات الدراسية، مؤكداً أن ترحيلها لمكاتب التعليم وتسليم المدارس بوقت مُبكر مهم جداً ليتسنى لمديري المدارس حصر النقص والزيادة وتنظيم عملية استلام الطلاب والطالبات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل فريق إدارة التجهيزات المدرسية وإدارة المستودعات ومكاتب التعليم في إتمام عمليات الترحيل والاستلام.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية سلطان بن رافد الشمري أن العمل بدأ مُبكراً من خلال برنامج تقني حديث ينفذ عمليات حصر دقيقة في إنشاء تقارير الاستلام والتسليم والحصر يشمل جميع المقررات الدراسية للمراحل التعليمية، وتوجيه المدارس بتوزيعها على الطلاب والطالبات وفق خطط وجداول زمنية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتكولات الوقائية.

وأكد مشرف المقررات عبدالله بن صالح الساكت أن الإدارة سخرت جميع إمكانياتها الآلية والبشرية لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز للمقررات ووصولها إلى المكاتب والمدارس في فترة وجيزة وذلك بعد وصول 455789 مقرراً دراسياً، وترحيل 362833 مقرراً دراسياً للمرحلة الابتدائية لتكتمل النسبة 100٪ .