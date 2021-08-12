احدث الأخبار

رئيس جامعة الباحة يتفقد مقر عمادة القبول والتسجيل
منطقة الباحة
 المهندس البلوي مديراً عاماً لإدارة التدريب التقني بمنطقة تبوك
مجتمع المناطق
 مدارس تعليم الجوف تستقبل 450 ألف كتاباً
منطقة الجوف
 أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته
منطقة الباحة
 مدير تعليم الشرقية يدشن مركز اللقاح ضد فايروس كورونا بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
المنطقة الشرقية
 مقتل 15 شخصا في هجوم في غرب النيجر
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وعسير
منطقة عسير
 الجزائر.. مواطنون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق وآخرون ينفون ضلوعه
أبرز المواد
 مقتل امرأتين وإصابة 30 أخريات بصاعقة رعدية في اليمن
دولي
 شاهد.. عداء فرنسي يفاجئ الجميع بتصرف “وقح” أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو
الرياضة
رئيس جامعة الباحة يتفقد مقر عمادة القبول والتسجيل

رئيس جامعة الباحة يتفقد مقر عمادة القبول والتسجيل

منطقة الباحة
المهندس البلوي مديراً عاماً لإدارة التدريب التقني بمنطقة تبوك

المهندس البلوي مديراً عاماً لإدارة التدريب التقني بمنطقة تبوك

مجتمع المناطق
مدارس تعليم الجوف تستقبل 450 ألف كتاباً

مدارس تعليم الجوف تستقبل 450 ألف كتاباً

منطقة الجوف
أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته

أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته

منطقة الباحة

رئيس جامعة الباحة يتفقد مقر عمادة القبول والتسجيل

رئيس جامعة الباحة يتفقد مقر عمادة القبول والتسجيل
http://almnatiq.net/?p=1013105
المناطق - الباحة

قام رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس ،بزيارة لمقر عمادة القبول والتسجيل بمبنى إدارة الجامعة رافقه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور منصور أبو راس.

وكان في استقبال الدكتور الحسين عند وصوله عميد القبول والتسجيل وأصحاب السعادة وكلاء العمادة ومدير الإدارة وفريق العمل بالعمادة،وقدم عميد القبول والتسجيل شرحاً عن آلية القبول للعام الجامعي وعن خطط العمادة لاستكمال مرحلة القبول وعن التجهيزات المضافة لهذا العام في استقبال مراجعي العمادة وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الجامعة شكره وتقديره للهيئة الإدارية وفرق العمل بالعمادة على ما وجد من تنظيم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في استكمال مراحل القبول واستقبال مراجعي العمادة وفق الآلية المنظمة لذلك وتمنى التوفيق والسداد للجميع لتحقيق تطلعات وأهداف الجامعة التي تتسق مع تطلعات وأهداف وزارة التعليم وقيادتنا الرشيدة .

روابط ذات صلة

أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته

أمير الباحة يعزي وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية في وفاة والدته
“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة

النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*