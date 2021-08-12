رئيس جامعة الباحة يتفقد مقر عمادة القبول والتسجيل

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قام رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس ،بزيارة لمقر عمادة القبول والتسجيل بمبنى إدارة الجامعة رافقه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور منصور أبو راس.

وكان في استقبال الدكتور الحسين عند وصوله عميد القبول والتسجيل وأصحاب السعادة وكلاء العمادة ومدير الإدارة وفريق العمل بالعمادة،وقدم عميد القبول والتسجيل شرحاً عن آلية القبول للعام الجامعي وعن خطط العمادة لاستكمال مرحلة القبول وعن التجهيزات المضافة لهذا العام في استقبال مراجعي العمادة وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الجامعة شكره وتقديره للهيئة الإدارية وفرق العمل بالعمادة على ما وجد من تنظيم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في استكمال مراحل القبول واستقبال مراجعي العمادة وفق الآلية المنظمة لذلك وتمنى التوفيق والسداد للجميع لتحقيق تطلعات وأهداف الجامعة التي تتسق مع تطلعات وأهداف وزارة التعليم وقيادتنا الرشيدة .