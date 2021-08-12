أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا

أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا

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أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا

أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا
http://almnatiq.net/?p=1013142
تبوك- فايز السميري

أقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن بعد، برنامجا تدريبيا بعنوان: ” مهارات الاتصال في الحوار”.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج الذي شارك فيه (830 ) مشاركاً ومشاركة ، ضمن فعاليات مشروع أمة وسطا والذي يقام برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس المنطقة، وجامعة طيبة .
ويهدف البرنامج الذي قدمته الأستاذة/ نوال العيسى، المدربة المعتمدة في أكاديمية الحوار للتدريب، إلى إكساب المشاركين والمشاركات المهارات اللازمة في الحوار والاتصال الفعال مع الآخرين.
وتناول البرنامج عددا من المحاور منها: كيف تحاور، وخلق الانطباع الحسن والدائم في العمل، وتهيئة الجو المناسب للحوار، وكيف تعرٌف على شخصيتك في أثناء الحوار.
واستعرضت الأستاذة نوال العيسى، خلال البرنامج الطرق التي من خلالها يقيس المحاور مهارة الإنصات والعمل على تفعيلها أثناء الحوار، كما استعرضت مهارات استخدام لغة الجسد، وكيفية استثمار نبرة الصوت.
يذكر أن مشروع أمة وسطا الذي يستمر على مدى ستة أشهر يعتبر امتداداً للبرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها المركز في عدد من مناطق المملكة، بهدف تعزيز وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتلاحم، واستكمالاً لجهوده المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي. ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن مبادرات المركز الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال ما يطرحه المشاركون والمشاركات من الأفكار والرؤى بما يمهد الطريق لطرح مبادرات وطنية مرتبطة بكل منطقة تسهم في تعزيز النسيج المجتمعي لبناء تنمية مستدامة للوطن وتعزيز وحدته الوطنية، في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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