احدث الأخبار

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بنظام التعاون
منطقة عسير
 “سعود الطبية” تنهي معاناة مريض من مضاعفات تكميم المعدة تمت خارج المملكة
منطقة الرياض
 صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي
منطقة عسير
 أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا
منطقة تبوك
 أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 الأمن البيئي: السيطرة على أسد في أحد أحياء الرياض
منوعات
 أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 فيضانات عارمة تضرب تركيا وتتسبّب في انهيارات
دولي
 زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب الفلبين
دولي
 أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 روسيا تسجل 808 وفيات و21932 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 “إتمام” يوقّع مذّكرتي تفاهم لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية والتحليلات المالية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين
محليات
جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بنظام التعاون

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بنظام التعاون

منطقة عسير
“سعود الطبية” تنهي معاناة مريض من مضاعفات تكميم المعدة تمت خارج المملكة

“سعود الطبية” تنهي معاناة مريض من مضاعفات تكميم المعدة تمت خارج المملكة

منطقة الرياض
صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي

صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي

منطقة عسير
أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا

أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا

منطقة تبوك

صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي

صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي
http://almnatiq.net/?p=1013145
المناطق - عسير

نفذت إدارة الطب المنزلي خلال شهر يوليو الماضي ، مبادرة الطب المنزلي الاتصالي ( الرعاية الصحية المنزلية عن بعد ) ، بالتعاون مع تقنية المعلومات بصحة عسير ؛ وذلك لدعم 20 قسماً للرعاية الصحية المنزلية بمختلف مستشفيات المنطقة بشرائح البيانات والإنترنت للتواصل المرئي والمسموع مع المرضى ، حيث تم تنفيذ عدد 1163 زيارة هاتفية و 285 اتصال مرئي مع المرضى وتقديم خدمة متابعة خطة الرعاية الصحية المنزلية وتنفيذها مع المرضى والقائمين برعايتهم من قبل فرق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفيات المنطقة .

روابط ذات صلة

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بنظام التعاون

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بنظام التعاون
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وعسير

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وعسير
صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي

صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*