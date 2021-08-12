صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي

المناطق - عسير

نفذت إدارة الطب المنزلي خلال شهر يوليو الماضي ، مبادرة الطب المنزلي الاتصالي ( الرعاية الصحية المنزلية عن بعد ) ، بالتعاون مع تقنية المعلومات بصحة عسير ؛ وذلك لدعم 20 قسماً للرعاية الصحية المنزلية بمختلف مستشفيات المنطقة بشرائح البيانات والإنترنت للتواصل المرئي والمسموع مع المرضى ، حيث تم تنفيذ عدد 1163 زيارة هاتفية و 285 اتصال مرئي مع المرضى وتقديم خدمة متابعة خطة الرعاية الصحية المنزلية وتنفيذها مع المرضى والقائمين برعايتهم من قبل فرق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفيات المنطقة .