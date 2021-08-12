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“سعود الطبية” تنهي معاناة مريض من مضاعفات تكميم المعدة تمت خارج المملكة

“سعود الطبية” تنهي معاناة مريض من مضاعفات تكميم المعدة تمت خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=1013146
المناطق - الرياض

أنهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحات البدانة والأمراض الاستقلابية معاناة مريض عانى من مضاعفات عملية تكميم للمعدة قام بإجرائها خارج المملكة وكان يشكو من الاستفراغ المستمر وتسريب أدى إلى تجمع الصديد وعدم الارتياح في الأكل والشرب مما نتج عنه الضعف العام والوهن الشديد و الاكتئاب.

وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية د.إبراهيم العنزي أنه بعد فحص المريض وإجراء التحاليل اللازمة مع الفريق الطبي تبين وجود عدد من الالتصاقات في تجويف البطن وفتق كبير جدًا وسريان المعدة في التجويف الصدري والتواء باقي المعدة.

وأضاف قائلًا: أعيدت هيكلة المعدة للشكل الطبيعي وفك التوائها وإصلاح الحجاب الحاجز وإزالة جميع الالتصاقات، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

وأكد د.العنزي بأن المريض فقد أعراض الغثيان والإقياء المتكرر وأصبح يستطيع شرب السوائل الشفافة والكاملة وقد تماثل للشفاء.

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