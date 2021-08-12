عبر مساري السياحة والأزياء.. المودة توقع اتفاقية مشروع قدرة لتمكين المعنفات مع برنامج أهالينا

المناطق - مكة المكرمة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة اتفاقية رعاية مع برنامج أهالينا ومؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي بحضور الأميرة نوف بنت محمد آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد لرعاية مشروع قدرة في أكاديمية الحياة لتمكين المرأة التابعة لجمعية المودة لتمكين المعنفات الأشد حاجة.

وأفاد الأستاذ محمد آل رضي مدير عام جمعية المودة أن الهدف من مشروع قدرة هو تقديم يد العون للسيدات المتضررات المعنفات من ذوي الأسر الأشد حاجة والمستفيدات من مركز الحماية من العنف الأسري بجمعية المودة وذلك عبر تمكينهن بمجموعة من الخدمات لدعمهم نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وتحويلهن من الاحتياج إلى الانتاج عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إحدى مبادرات جمعية المودة عبر مسارين هما خياطة الأزياء والسياحة في الضيافة وتقديم الطعام في المطاعم والمقاهي.

وأوضح الأستاذ محمد أن مشروع قدرة سيقدم لـ 50 سيدة من المتضررات من العنف الأسري من مستفيدات مركز الحماية الأسرية بالجمعية حيث يهدف إلى تقديم الاجتماعي والنفسي وتعزيز الأمان ورفع مستوى الثقة وتقدير الذات لدى المستفيدات والتأهيل في مجالي الأزياء والسياحة لتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج ومساعدتهن على توفير فرص وظيفية لرفع مستوى الدخل الاقتصادي لهن.

وأكد آل رضي أن المودة تحرص في تكامل خدماتها للمستفيدين بحيث يحصل كل مستفيد على باقة من الخدمات التي تكون له عوناً في استقراره الأسري، وفي أكاديمية الحياة كذلك تحصل السيدة على مجموعة من الخدمات بحيث نساعدهم في إكمال دائرة التمكين.

الجدير بالذكر أن المودة تعمل حالياً على عدة مشروعات كبرى مقدمة للسيدات الأشد حاجة من المطلقات والأرامل والمعنفات والأسر الضمانية منها مشروع قدرة وكذلك مشروع قنوات البيع لسوق المزراعين، وتهدف هذه المشاريع لتمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لها والتي بدورها تسهم في استقرارها الأسري.

يُذكر أنه أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تقدم برامجها مجاناً، ويمكن للسيدات التسجيل في برامج الأكاديمة عبرالرابط الالكتروني almawaddah.org.sa/activities أوعبر حساب الأكاديمية في منصة تويتر @AlhayatAcadem للإطلاع على آخر أخبار ومنجزات الأكاديمية.