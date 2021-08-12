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الشرقية : انطلاق حملة توعوية للحث على مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية بعد أخذ لقاح كورونا

الشرقية : انطلاق حملة توعوية للحث على مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية بعد أخذ لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1013157
الدمام- فهد المريخي

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، انطلقت اليوم الخميس (١٢ أغسطس 2021م) حملة توعوية تحت عنوان “لا تتهاون” بمشاركة عدد من الجهات الرسمية في مقدمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وأمانة المنطقة الشرقية للتشديد على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بعد أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.

تهدف الحملة التي تستمر لمدة شهر، إلى حث أفراد المجتمع على ضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والتحذير من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك ضرورة أخذ اللقاح وأهميته في حماية أفراد المجتمع من خطر أعراض الاصابة.

وتركز الحملة على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية من جميع أفراد المجتمع ومن ضمنهم المحصنون الذين تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لحماية غير المحصنين والحد من انتشار العدوى وتقليل عدد الإصابات لحدها الأدنى.

ويتضمن برنامج الحملة نشر أفلام توعوية يشارك فيها عدد من المسؤولين بالمنطقة الشرقية بالإضافة إلى مجموعة من الإرشادات والنصائح حول ضرورة الاستمرار في التقيد بالتعليمات الوقائية والتي حددتها وزارة الصحة وتشمل لبس الكمامة والتعقيم المستمر وترك المسافات الآمنة وتجنب المصافحة، كما تتضمن الحملة عدد من الأفلام التوعوية يتم تقديمها بعدة لغات لتوعية الجاليات غير الناطقة باللغة العربية، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية في الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية في العديد من المواقع والطرق الرئيسية والمجمعات الكبرى بالمنطقة الشرقية.

وتأتي الحملة تماشياً مع الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة-ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية والعديد من الجهات الحكومية- منذ انتشار الجائحة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة من خلال تقديم الرعاية الصحية للمصابين وتوفير اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين ونشر الرسائل التوعوية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومتابعة الجهات المختصة بشكل مستمر للتأكد من التزام المؤسسات والأفراد بتطبيق المعايير التي حددتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 30 مليون جرعة تم إعطاؤها في مختلف مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها 587 مركزاً.

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