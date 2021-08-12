تعليم الشرقية يهنأ أبنه القحطاني وأبنته آل عمرة لتحقيقهم قصب السبق في منافسات راوي الدرعية

الدمام - المناطق

هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أبنائه الطلبة الفائزين على مستوى المملكة في منافسات مبادرة راوي الدرعية والذين ترشحوا من بين قرابة ربع مليون مشارك من مختلف المراحل الدراسية من جميع مناطق المملكة، متميزين بسردهم التاريخي الجذاب لقصصٍ بطولية وأحداثٍ تاريخية أسهمت في بناءِ وطننا وتشكيلِ لبناته الأولى كان من بينها قصر سلوى الشامخ، تاريخ العرضة السعودية، زرقاء اليمامة، وقصص بطولات الأجداد.

جدير ذكره تصدر ١٢ فائز وفائزة بالمسابقة على مستوى المملكة ممثلين للمرحلة المتوسطة والثانوية، كان نصيب المنطقة الشرقية منهم فائزين وهم : الطالب سعد بن ماجد القحطاني من ثانوية عبدالرحمن بن القاسم بالخبر، والطالبة جودي علي آل عمرة من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن بالجبيل