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الخالدي: مبادرة ” التنبيه أولاً ” خطوة هامة لدعم تنافسية قطاع الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية

الخالدي: مبادرة ” التنبيه أولاً ” خطوة هامة لدعم تنافسية قطاع الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية

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الخالدي: مبادرة ” التنبيه أولاً ” خطوة هامة لدعم تنافسية قطاع الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية

الخالدي: مبادرة ” التنبيه أولاً ” خطوة هامة لدعم تنافسية قطاع الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=1013159
الدمام - فتحية عبدالله

أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمّار الخالدي إلى أن مبادرة “التنبيه أولا” تمنح المؤسسات فرصة الوقوف على المخالفات لمعالجتها قبل اصدار العقوبة المقررة ودافعاً قوياً لتعزيز أداءها ، مؤكداً أن المبادرة تهدف بشكل أساس للتوعية والإمتثال قبل فرض العقوبات ، كما أنها تعزز إقبال الشرائح المستهدفة على العمل المنتج الذي يحقق رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع خاص قوي وإقتصاد متنوع منافس .

وثمن الخالدي التوجيه السامي الكريم بمنح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية “التنبيه أولا” لمن تصدر منه مخالفة، وذلك قبل إصدار العقوبة بغرض رفع معدلات الامتثال وزيادة مستوى الوعي ببعض التصرفات التي تدخل في خانة المخالفات، وذلك وفق محددات “الا تكون المخالفات جسيمة، ولا سبق ارتكابها، ولا يكون أثرها متعديا على الغير”، وأن يصدر التنبيه كتابيا يتم من خلاله تحديد وقت إزالة المخالفة.

ورفع الخالدي الشكر للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تلمس إحتياجات قطاع الأعمال ودعمه في النهوض برسالته ضمن رؤية المملكة 2030 ، كما ثمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتفاعلها مع متطلباته لرفع مساهمته في تنمية المدن ودعم رواد الاعمال والتيسير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على أهمية رفع أداء قطاع الأعمال بشكل يواكب التطلعات .

ودعا الخالدي مؤسسات قطاع الأعمال إلى التفاعل مع المبادرةوالالتزام بمحدداتها، والاستفادة منها لمعالجة الأخطاء والمخالفات، منعا لتكرارها، وتلافياً لصدور العقوبات..

ووصف الخالدي القرار بأنه ينظر إلى المستقبل، إذ أن التنبيه إلى الأخطاء أو المخالفات غير الجسيمة يصب في خانة تحسين الأداء ورفع مستويات جودة العمل وزيادة جاذبية البيئة الإستثمارية ، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتيح المجال للتوعية والإرشاد قبل الإنذار والعقوبة،

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