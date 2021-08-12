احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة
منطقة القصيم
 أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 شرطة مكة المكرمة : القبض على مواطن قام بإتلاف (4) أجهزة رصد آلي
منوعات
 وزارة الدفاع شريك أساسي في معرض الدفاع العالمي 2022
محليات
 ” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر
محليات
 10 آلاف مستفيد في 73 مهنة مختلفة من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر ” برنامج أجير”
منطقة مكة المكرمة
 الجودة والوفرة تعزز من عمليات تصدير تمور بريدة داخل وخارج المملكة
محليات
 أمير الجوف يستقبل مدير المرور وقائد أمن الطرق المعينين بالمنطقة
منطقة الجوف
 شركة الكهرباء تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك بأكثر من 7 مليارات ريال
منطقة تبوك
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع مع جامعة الباحة اتفاقيات لاعتماد خمسة برامج أكاديمية
منطقة الباحة
 صحة بيشة : أكثر من 2490 خدمة اسعافية تقدمها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١
منطقة عسير
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة

أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة

منطقة القصيم
أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة

أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة

منطقة المدينة المنورة
شرطة مكة المكرمة : القبض على مواطن قام بإتلاف (4) أجهزة رصد آلي

شرطة مكة المكرمة : القبض على مواطن قام بإتلاف (4) أجهزة رصد آلي

منوعات

شركة الكهرباء تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك بأكثر من 7 مليارات ريال

شركة الكهرباء تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك بأكثر من 7 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1013172
المناطق - تبوك

استعرضت الشركة السعودية للكهرباء من خلال جناحها الخاص بمعرض المشروعات، المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، عدداً من المشروعات التي تنفذها بمنطقة تبوك، بقيمة إجمالية 7.1 مليارات ريال.
وأتاحت الشركة أمام زائري المعرض، الاطلاع على نسب الإنجاز في مشاريعها الجاري تنفيذها وبلغت (6) مشروعات وبتكلفة تقديرية وصلت إلى (٥.٥) مليارات ريال منها: إنشاء محطة توليد ضباء الخضراء بالدورة المركبة وبقدرة إنتاج 605 ميغاوات، التي ستسهم في الاستخدام الأمثل للوقود والحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية باستخدام الطاقة الشمسية وكذلك تعزيز قدرات التوليد وزيادة موثوقية واستقرار الشبكة, ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة إلى 95% وبتكلفة بلغت 3405 مليون ريال.
واطلع الزائرين على مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج جهد 380 ك ف لربط ضباء والوجه بإجمالي أطوال شبكات جهد فائق 210 كم وبلغت تكلفته 249,6 مليون ريال للمساهمة في رفع وتعزيز كفاءة منظومة النقل الكهربائية, ومشروع إنشاء محطة تحويل البحيرة تبوك- 2 جهد (380/132ك.ف) وربطها بالشبكة لمواكبة نمو أحمال منطقة تبوك وبتكلفة وصلت 683 مليون ريال، ومشروع العدادات الذكية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 100% ويقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة وتتيح للمشترك مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي لتساعده على تعديل نمطه الاستهلاكي, ومشروع وإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد ومشروع تعزيز وتحسين شبكات التوزيع.
كما أطلعت الشركة زائري المعرض مشاريعها تحت الطرح والترسية بتكلفة تقديرية وصلت إلى (١.٦) مليار ريال لمشروع إنشاء محطة تحويل جنوب حقل جهد (380/132ك.ف) ومشروع إنشاء خط الربط الثاني طبرجل- تبوك جهد 380 ك.ف.
ويواصل معرض المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك فعالياته حتى يوم الاثنين القادم, وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها والتي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 12 مليار و600 مليون ريال.

روابط ذات صلة

أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا

أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا .. مهارات الاتصال في الحوار ضمن مشروع أمة وسطا
أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة

أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*