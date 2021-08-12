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” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر

” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر

محليات
10 آلاف مستفيد في 73 مهنة مختلفة من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر ” برنامج أجير”

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” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر

” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=1013182
المناطق - الرياض

أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” طابعاً بريدياً من فئة ” 3 ريالات ” بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر، ويأتي الطابع بستة صورة فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية، كونه المشروع السياحي المتجدد والأكثر طموحاً على مستوى العالم.
يذكر أن مؤسسة البريد السعودي “سبل” تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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