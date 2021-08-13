سفينة ترفع علم بريطانيا في اليونان وإنقاذ جميع ركابها

المناطق - وكالات

قال خفر السواحل اليوناني ،اليوم، إن سفينة ترفع علم بريطانيا غرقت قبالة سواحل ميلوس في اليونان، مضيفا أنه تم إنقاذ جميع من كانوا على متنها وعددهم 17 ، وأن جميع من كانوا على متن السفينة من اليونانيين.

ولم يتسن لخفر السواحل ذكر تفاصيل بشأن نوع السفينة المذكورة أو ملابسات الحادث باستثناء قولهم إنها ترفع علم بريطانيا.

وذكر خفر السواحل أن ثلاثا من سفنه وقاربا خاصا وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية وأخرى من القوات الجوية شاركت في عملية الإنقاذ.