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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم

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أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة

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أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة

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منوعات

أمير الجوف يستقبل مدير المرور وقائد أمن الطرق المعينين بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل مدير المرور وقائد أمن الطرق المعينين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1013188
المناطق الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة سابقاً العميد بدر بن ساير الشمري، ومدير إدارة المرور بالمنطقة سابقاً العقيد علي بن مهذل القحطاني، بمناسبة انتهاء فترة عملهما، يرافقهما مدير إدارة المرور المعين العقيد سمير بن محمد غبان، وقائد قوة أمن الطرق بالمنطقة المعين المقدم حمود بن سالم الخنفري.
ونوه سموه بالإمكانات التقنية والبشرية التي وفرتها وزارة الداخلية التي أسهمت في تطوير قدرات مراقبة حركة السير والضبط الميداني وتقديم الخدمات إلكترونياً، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق داخل وخارج مدن المملكة .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني .

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