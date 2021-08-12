احدث الأخبار

وزارة الدفاع شريك أساسي في معرض الدفاع العالمي 2022
محليات
 ” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر
محليات
 10 آلاف مستفيد في 73 مهنة مختلفة من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر ” برنامج أجير”
منطقة مكة المكرمة
 الجودة والوفرة تعزز من عمليات تصدير تمور بريدة داخل وخارج المملكة
محليات
 أمير الجوف يستقبل مدير المرور وقائد أمن الطرق المعينين بالمنطقة
منطقة الجوف
 شركة الكهرباء تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك بأكثر من 7 مليارات ريال
منطقة تبوك
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع مع جامعة الباحة اتفاقيات لاعتماد خمسة برامج أكاديمية
منطقة الباحة
 صحة بيشة : أكثر من 2490 خدمة اسعافية تقدمها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١
منطقة عسير
 أمين منطقة الباحة يدشن النظام الإلكتروني لرخص الحفريات
منطقة الباحة
 “الهاجري”: المملكة غرست القيم في نفوس شبابها ووضعت الخطط والاستراتيجيات الرامية لتطوير الشباب ودعمهم
محليات
 الخالدي: مبادرة ” التنبيه أولاً ” خطوة هامة لدعم تنافسية قطاع الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يهنأ أبنه القحطاني وأبنته آل عمرة لتحقيقهم قصب السبق في منافسات راوي الدرعية
المنطقة الشرقية
وزارة الدفاع شريك أساسي في معرض الدفاع العالمي 2022

وزارة الدفاع شريك أساسي في معرض الدفاع العالمي 2022

محليات
” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر

” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر

محليات
10 آلاف مستفيد في 73 مهنة مختلفة من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر ” برنامج أجير”

10 آلاف مستفيد في 73 مهنة مختلفة من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر ” برنامج أجير”

منطقة مكة المكرمة
الجودة والوفرة تعزز من عمليات تصدير تمور بريدة داخل وخارج المملكة

الجودة والوفرة تعزز من عمليات تصدير تمور بريدة داخل وخارج المملكة

محليات

وزارة الدفاع شريك أساسي في معرض الدفاع العالمي 2022

وزارة الدفاع شريك أساسي في معرض الدفاع العالمي 2022
http://almnatiq.net/?p=1013189
المناطق - الرياض

تشارك وزارة الدفاع في (معرض الدفاع العالمي 2022) كشريك أساسي، والذي سيعقد في الرياض، خلال الفترة من 6 – 9 مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية في مساحات المعرض الإجمالية التي تقارب 800 ألف متر مربع.
 
وسيجمع معرض الدفاع العالمي تحت سقفه عدداً من الجهات الحكومية العسكرية والأمنية وبعض الشركات السعودية مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وكبرى الشركات العالمية في صناعة الأمن والدفاع المشاركة في المعرض.
 
ويعتبر معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية منصة عالمية للتوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.
 
وسيتضمن المعرض إنشاء أول مدرج في العالم مخصص لاستضافة العروض الدفاعية، ومنطقة لعرض المعدات العسكرية البرية، ومركز تحكم لإستعراض عمليات التوافق العملياتية بين تلك القطاعات. بالإضافة إلى العشرات من أجنحة الضيافة المخصصة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى بين العارضين والزوار.
 
يذكر أن المعرض ينعقد مرّة كلّ عامين بهدف تمكين المؤسسات الدفاعية والأمنية من مواكبة تطورات الدفاع والحلول التقنية، وبما يتماشى مع الأهداف المرسومة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م باغتنام الفرص المتاحة لتطوير المجالات الدفاعية والأمنية وتعزيز مسيرة توطين الصناعات في القطاع بالمملكة، خصوصاً وأن هذه التطورات تحدث بوتيرة متسارعة تدفع روّاد الصناعة إلى التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات لتوليد الفرص في مختلف المجالات.

روابط ذات صلة

” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر

” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر
الجودة والوفرة تعزز من عمليات تصدير تمور بريدة داخل وخارج المملكة

الجودة والوفرة تعزز من عمليات تصدير تمور بريدة داخل وخارج المملكة
“الهاجري”: المملكة غرست القيم في نفوس شبابها ووضعت الخطط والاستراتيجيات الرامية لتطوير الشباب ودعمهم

“الهاجري”: المملكة غرست القيم في نفوس شبابها ووضعت الخطط والاستراتيجيات الرامية لتطوير الشباب ودعمهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*