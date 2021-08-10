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أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة

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أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة

أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة

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أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة

أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1013196

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، قائد حرس الحدود السابق بالمنطقة اللواء بشير بن مفلح البلوي، بمناسبة إحالته إلى التقاعد، وقائد قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العميد بحري علي بن محمد عقيلي، بمناسبة تكليفه بمنصبه الجديد.
وثمّن سموه خلال اللقاء الجهود والأعمال المتعددة التي قدمها اللواء البلوي خلال فترة عمله، موجهًا له الشكر والتقدير، كما هنأ سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، العميد “عقيلي” بمنصبه الجديد، راجيًا من الله تعالى له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.
من جانبهما، أعرب اللواء بشير بن مفلح البلوي، والعميد بحري علي بن محمد عقيلي، عن شُكرهما لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، مُنوهين بما يحظى به قطاع “حرس الحدود” بالمنطقة من متابعة مُباشرة من سموه، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

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