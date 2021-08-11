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أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة

أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة

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أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة

أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1013197
المناطق - القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية إيجاد فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن، وتوفير المسارات التدريبية التي تسهم في تمكينهم ودعم قدراتهم في سوق العمل.
وقال سموه خلال تدشينه بمقر الإمارة اليوم، مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة التي تهدف إلى تدريبهم على جني التمور وخراف النخيل وتوطين قطاع النخيل وزيادة مشاركتهم في المسارات الاقتصادية الواعدة في الزراعة بشكل عام , ” إن تمكين الشباب في غاية الأهمية وفي المقابل يجب أن يكون هناك همة عالية لدى الشباب ، ليكون هناك جيل مؤهل قادر على العمل بمهنية ” .
وأكد أن الأولوية دائماً في التدريب والتمكين للشباب السعودي في فرص العمل ، لافتاً الانتباه إلى أنه سبق وأن تم مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإيجاد مسارات تدريبية للشباب على المهن المرتبطة بالنخيل ، داعياً سموه الجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون لإنجاحها.
كما ثمن سموه هذه المبادرة من رجل الأعمال عبدالعزيز الحماد وتشجيعه لروح الشباب على العمل والربح المادي ، وإتاحة العمل لهم في مزرعته والاستفادة من خراف النخيل في لموسم التمور هذا العام ، متطلعاً من رجال الأعمال أن تكون هناك مبادرت مماثلة مما يسهم التوسع في مثل هذه المبادرات التي يكون لها أثر كبير في توطين المهن المرتبطة بالنخيل .
وكان سمو أمير منطقة القصيم قد شاهد خلال تدشين المبادرة عرضًا مرئياً يتضمن مشاعر الشباب المشاركين بالمبادرة وأهدافها وما تحقق لهم من تمكين وتدريب في المشاركة في خراف النخيل .
كما تحدث رجل الأعمال الحماد ، عن دوره في تمكين الشباب في خراف النخيل ، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من توجيهات سمو أمير القصيم الذي يؤكد دائما على دعم الشباب وإعطائهم الفرصة التي تمكنهم من ايجاد المداخيل المادية لهم .
وكرّم سمو أمير القصيم 15 شابًا مشاركاً في مبادرة خراف النخيل ، مثمنا جهودهم ومتطلعا لاستمراريتهم على هذا النهج.
حضر التدشين وكلاء إمارة القصيم وعدد من مسئولي المنطقة.

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