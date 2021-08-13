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رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

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رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

رئيس المنظمة الدولية للإبل: مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة
http://almnatiq.net/?p=1013204
المناطق - الرياض

رئيس المنظمة الدولية للإبل : مستقبل الإبل ونشر الموروث الثقافي لها بين شباب العالم .. هدف إستراتيجي للمنظمة

أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن فلاح بن حثلين أن أهداف المنظمة تتمثل في الاهتمام بجميع فئات المجتمع، مبيناً أن بحث مستقبل الإبل ونشر ثقافة تربيتها ورعايتها والاهتمام بموروثها الثقافي وإدخال أحدث التقنيات في ذلك بين فئات الشباب على مستوى العالم “هدف إستراتيجي” من أهداف المنظمة.
وأشار في تصريح بمناسبة توقيع المنظمة الدولية للإبل (ICO) مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية العالمية للشباب (WAY)، بالتزامن مع “اليوم العالمي للشباب” الذي يوافق 12 أغسطس 2021، إلى أن الشباب هم المستقبل والاستمرار الحقيقي لنشر هذا الموروث العالمي، مؤكداً أن الطريقة المثلى لتطوير قطاع الإبل حالياً هو البدء باستكشاف مستقبلها وحث الشباب على العمل على ذلك.
وتهدف المذكرة لتنمية الفكر الثقافي والعلمي والعملي في مجال تربية الإبل وموروثها والعمل على تطويره وتنشيطه بين الشباب، ودعم الباحثين منهم في مجال دراسات الإبل وخصائصها، وكل ما يتعلق بها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي ، ودعم اقتصاديات الإبل لمستقبل أفضل، والمشاركة في البدء في البحث والدراسة لمستقبل الإبل من خلال إطلاق وتنظيم مؤتمر دولي للشباب، تتم فيه مناقشة شؤون الإبل وتنمية ثقافتها، ودعم جهود الشباب دولياً في المجالات التنموية والثقافية والاقتصادية والعلمية، وتأسيس لجنة دولية مخصصة للشباب تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل.
ومن شأن الاتفاقية أن تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التنموية والثقافية المختلفة العالمية في مجال الإبل، كما تُسهم في تواجد المنظمة الدولية للإبل ضمن المنظمات المعترف بها دولياً.
يذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حالياً نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل مايتعلق بالإبل كموروث.

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