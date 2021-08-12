أمانة نجران تنهي مشروع مضمار مجمع الملاعب

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أنهت أمانة منطقة نجران تنفيذ مشروع مضمار الملاعب في حي الفهد بطول 2070 مترًا وعرض 5 أمتار من بلاط الانترلوك.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الأمانة حريصة على التوسع في إنشاء المضامير الرياضية بعدد من المواقع، وتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع، تحقيقًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة من جميع الفئات السنية، لرفع مستوى جودة الحياة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل التعمير والمشاريع بالأمانة المهندس جابر آل نصيب أن المشروع يضم مضمارا حول الملاعب يتكون من أشجار وكراسي جلوس وأعمدة إنارة بطول 6 أمتار ومواقف طولية للسيارات.