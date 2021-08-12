احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11323 نقطة
الاقتصاد
 رابطة العالم الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع حماية الطفل بنيجيريا
أبرز المواد
 «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تزيل الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري في عدد من الأحياء
أبرز المواد
 وزارة المالية تطلق برنامج سفراء الإيرادات لتطوير وتحسين العمليات المالية في دورته الأولى
أبرز المواد
 أمانة نجران تنهي مشروع مضمار مجمع الملاعب
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مبادرة “خراف النخيل” لشباب المنطقة
منطقة القصيم
 أمير المدينة المنورة يستقبل قائد حرس الحدود السابق للمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 شرطة مكة المكرمة : القبض على مواطن قام بإتلاف (4) أجهزة رصد آلي
منوعات
 وزارة الدفاع شريك أساسي في معرض الدفاع العالمي 2022
محليات
 ” سبل ” يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر
محليات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11323 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11323 نقطة

الاقتصاد
رابطة العالم الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع حماية الطفل بنيجيريا

رابطة العالم الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع حماية الطفل بنيجيريا

أبرز المواد
«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تزيل الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري في عدد من الأحياء

أمانة العاصمة المقدسة تزيل الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري في عدد من الأحياء

أبرز المواد

وزارة المالية تطلق برنامج سفراء الإيرادات لتطوير وتحسين العمليات المالية في دورته الأولى

وزارة المالية تطلق برنامج سفراء الإيرادات لتطوير وتحسين العمليات المالية في دورته الأولى
http://almnatiq.net/?p=1013213
المناطق_واس

أطلقت وزارة المالية برنامج “سفراء الإيرادات” في دورته الأولى ضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية، وذلك في إطار مساعيها لتطوير وتحسين العمليات المالية، وتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل الكوادر البشرية.
وأوضح وكيل الوزارة للإيرادات العامة طارق بن عبد الله الشهيب أن البرنامج يهدف إلى تكوين نواة شبكة مستقبلية لمجموعة أفراد متمكنين في مجال الإيرادات الحكومية في وكالة الإيرادات بوزارة المالية وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية الأخرى، بهدف توفير مصدر للإثراء المعرفي للموظفين في أماكن عملهم داخل مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تخريج سفراء ممارسين معتمدين.
ويستفيد من البرنامج منسوبي وكالة الإيرادات في الوزارة وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية المختلفة، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين، الأولى تختص بتحليل جدارات الموظفين المستهدفين، إضافة إلى تصميم برامج نقل المعرفة لتطبيق منهجيات الإيرادات، في حين تأتي المرحلة الثانية التي تسهم في نقل المعرفة عبر عمليات تدريبية متنوعة منها التحليل المالي وتنبؤ الإيرادات وإدارة المخاطر ودورة تدريب المدربين، إضافة إلى التدريب القائم على رأس العمل لمشاريع مرتبطة بأعمال الوزارة.

روابط ذات صلة

رابطة العالم الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع حماية الطفل بنيجيريا

رابطة العالم الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع حماية الطفل بنيجيريا
«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي
أمانة العاصمة المقدسة تزيل الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري في عدد من الأحياء

أمانة العاصمة المقدسة تزيل الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري في عدد من الأحياء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*