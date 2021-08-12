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«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي
http://almnatiq.net/?p=1013220
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1532 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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