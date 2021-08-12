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300 ألف مستفيد بوزارة العدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونيًا

300 ألف مستفيد بوزارة العدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونيًا

أبرز المواد

300 ألف مستفيد بوزارة العدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونيًا

300 ألف مستفيد بوزارة العدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=1013236
المناطق_واس

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المستفيدين من توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa إلى أكثر من 300 ألف مستفيد، خلال خمسة أشهر.
وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة ناجز أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز.
وبينت أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سن أو عقل بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

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