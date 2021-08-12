وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الفلبين

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أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.