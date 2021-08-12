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رفع أكثر من 3500 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في رأس تنورة

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رفع أكثر من 3500 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في رأس تنورة

رفع أكثر من 3500 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في رأس تنورة
http://almnatiq.net/?p=1013242
المناطق_واس

اختتمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم حملة التنظيف وإزالة الأنقاض والمخلفات في محافظة رأس تنورة، التي تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
وأوضحت الأمانة أنه تم رفع 3560 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في المناطق الصناعية وأراضي الفضاء، داعيةً الجميع إلى المحافظة على النظافة وإلقاء الأنقاض والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد ٩٤٠ لمعالجتها.

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