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رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث

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رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث
http://almnatiq.net/?p=1013246
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دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم ، الإصدار السابع لخطة الطوارئ والكوارث الرئيسية للجامعة (1443هـ – 2021م)، المعتمدة بواسطة اللجنة الإشرافية العليا للطوارئ والكوارث.
واطلع معاليه على العرض التقديمي المتضمن أبرز إنجازات مركز الطوارئ والكوارث بالجامعة خلال الفترات الماضية، كما تمت مناقشة فكرة مشروع إنشاء مركز التشغيل التحكم بالجامعة الذي يستهدف تنظيم ومراقبة كافة العمليات التشغيلية لمرافق الجامعة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بجانب تنسيق عمليات وإجراءات الاستجابة للحالات الطارئة بكل دقة وفعالية سواءً بين القطاعات المعنية داخل الجامعة أو التنسيق مع الجهات المختصة من خارج الجامعة.

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