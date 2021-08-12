احدث الأخبار

زراعة الشرقية تفعل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالمنطقة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالقصيم تقدم خدماتها في موسم عنيزة للتمور
أبرز المواد
 مليونا نبتة ينتجها مشتل الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية سنويًا
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث
أبرز المواد
 رفع أكثر من 3500 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في رأس تنورة
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الفلبين
أبرز المواد
 300 ألف مستفيد بوزارة العدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونيًا
أبرز المواد
 قصر جبرة بالطائف.. التاريخ يعانق البساتين منذ 1300 سنة
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11323 نقطة
الاقتصاد
 رابطة العالم الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع حماية الطفل بنيجيريا
أبرز المواد
 «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 766 إصابة و12 وفاة و1532 حالة تعافي
أبرز المواد
زراعة الشرقية تفعل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالمنطقة

زراعة الشرقية تفعل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالمنطقة

أبرز المواد
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالقصيم تقدم خدماتها في موسم عنيزة للتمور

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالقصيم تقدم خدماتها في موسم عنيزة للتمور

أبرز المواد
مليونا نبتة ينتجها مشتل الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية سنويًا

مليونا نبتة ينتجها مشتل الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية سنويًا

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث

أبرز المواد

زراعة الشرقية تفعل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالمنطقة

زراعة الشرقية تفعل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1013256
المناطق_واس

بحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري والمدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها الدكتور خالد جارالله، أوجه التعاون المشترك بين الجهتين , وتفعيل دور المركز بالمنطقة والمشاركة الفعالة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، والحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.
وأوضح المهندس المطيري أن الاجتماع تمحور حول جهود وأنشطة وإنجازات الفرع في مجال رصد واستكشاف الجراد الصحراوي خلال موسم الربيع، وأعماله في الوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، ووقاية المزروعات خلال الربع الأول من 2021م، إضافة إلى بحث الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمنطقة وإجراءات مكافحتها وطرق الحد من انتشار نواقل الأمراض.

روابط ذات صلة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالقصيم تقدم خدماتها في موسم عنيزة للتمور

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالقصيم تقدم خدماتها في موسم عنيزة للتمور
مليونا نبتة ينتجها مشتل الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية سنويًا

مليونا نبتة ينتجها مشتل الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية سنويًا
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*