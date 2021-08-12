زراعة الشرقية تفعل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالمنطقة

المناطق_واس

بحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري والمدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها الدكتور خالد جارالله، أوجه التعاون المشترك بين الجهتين , وتفعيل دور المركز بالمنطقة والمشاركة الفعالة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، والحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

وأوضح المهندس المطيري أن الاجتماع تمحور حول جهود وأنشطة وإنجازات الفرع في مجال رصد واستكشاف الجراد الصحراوي خلال موسم الربيع، وأعماله في الوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، ووقاية المزروعات خلال الربع الأول من 2021م، إضافة إلى بحث الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمنطقة وإجراءات مكافحتها وطرق الحد من انتشار نواقل الأمراض.