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أمير الحدود الشمالية يعزي قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة في وفاة والدته

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أمير الحدود الشمالية يعزي قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة في وفاة والدته

أمير الحدود الشمالية يعزي قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=1013259
المناطق_واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازيه ومواساته هاتفيًا لقائد قوة أمن الطرق بالمنطقة العميد فيصل عواض المطيري في وفاة والدته.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
فيما قدم العميد المطيري شكره لسموه على تعزيته ومواساته لهم، داعيًا الله أن يحفظه من كل مكروه.

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