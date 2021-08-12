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تعليم القصيم ينهي 207 آلاف مستلزم تعليمي قبل عودة الطلاب

تعليم القصيم ينهي 207 آلاف مستلزم تعليمي قبل عودة الطلاب
http://almnatiq.net/?p=1013266
المناطق_واس

أكملت إدارة تعليم منطقة القصيم، ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية، ما يقرب من 207 آلاف مستلزم تعليمي، تخص المدارس والمقار التعليمية، ضمن جهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443هـ، المعنية باكتمال كافة المتطلبات الفنية والتعليمية، التي تضمن البداية الحضورية الجادة والمحفزة للطلاب والطالبات، في بيئة تعليمية آمنة مع أول يوم دراسي.
وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية، فيصل المديفر، أن تعليم المنطقة عمل على تهيئة وصيانة واستكمال ما يقرب من 207 آلاف مستلزم تعليمي في المدارس، تساعد على نجاح سير العملية التعليمية، تضمنت صيانة وتجهيز 1176 مختبرًا مدرسيًا بمختلف المراحل الدراسية، لتكون بمتناول خدمة الطلاب والطالبات منذ بداية العام الدراسي، متماشية مع المناهج الدراسية، بمواصفات تحقق تعلمًا أفضل من خلال تنفيذ التجارب العلمية الحية.
وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية ٣١٠ مركزاً لمصادر التعلم، تتوفر فيها كل مقتضيات التطبيق والتفعيل التقني والمهني للطرق التدريسية، والنظريات المعرفية، و3839 قاعة تعليمية مجهزة، تخلق فرصاً جديدة للتعليم والتعلم، تشتمل على موفرات النموذج التعليمي المتقدم، المحاكي والمتعايش مع كل مجالات التقدم والتطور عالميًا.
وبين أنه تم التأكد من جاهزية المدارس بما يلزمها من أثاث مدرسي ومكتبي، ومقاعد مدرسية، بلغت في مجملها أكثر من 180 ألف مقعد طلابي، لجميع المراحل الدراسية، وما يقارب 22 ألف سبورة بورسلان، تغطي جميع الفصول الدراسية في كافة المدارس والمقار التعليمية.

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