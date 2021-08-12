احدث الأخبار

اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية
أبرز المواد
 لجنة إزالة التعديات بجدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية
أبرز المواد
 “البيئة”: إنشاء البحيرات الصناعية بغرض الترفيه أو الاستثمار يعرض صاحبها للعقوبات والغرامات
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إريتريا
أبرز المواد
 تعليم القصيم ينهي 207 آلاف مستلزم تعليمي قبل عودة الطلاب
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعقد منتدى التقنية الرقمية في الـ24 من أغسطس الجاري
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يعزي قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة في وفاة والدته
أبرز المواد
 زراعة الشرقية تفعل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالمنطقة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالقصيم تقدم خدماتها في موسم عنيزة للتمور
أبرز المواد
 مليونا نبتة ينتجها مشتل الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية سنويًا
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خطة الطوارئ والكوارث
أبرز المواد
 رفع أكثر من 3500 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في رأس تنورة
أبرز المواد
اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية

اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية

أبرز المواد
لجنة إزالة التعديات بجدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية

لجنة إزالة التعديات بجدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية

أبرز المواد
“البيئة”: إنشاء البحيرات الصناعية بغرض الترفيه أو الاستثمار يعرض صاحبها للعقوبات والغرامات

“البيئة”: إنشاء البحيرات الصناعية بغرض الترفيه أو الاستثمار يعرض صاحبها للعقوبات والغرامات

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إريتريا

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إريتريا

أبرز المواد

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إريتريا

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إريتريا
http://almnatiq.net/?p=1013269
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، كما استعرض الجانبان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السفير محمد العلي.

روابط ذات صلة

اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية

اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية
لجنة إزالة التعديات بجدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية

لجنة إزالة التعديات بجدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية
“البيئة”: إنشاء البحيرات الصناعية بغرض الترفيه أو الاستثمار يعرض صاحبها للعقوبات والغرامات

“البيئة”: إنشاء البحيرات الصناعية بغرض الترفيه أو الاستثمار يعرض صاحبها للعقوبات والغرامات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*