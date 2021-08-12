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اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية

اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية

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اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية

اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محل تفصيل ملابس عسكرية وتضبط 3 من العمالة المخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية
http://almnatiq.net/?p=1013278
المناطق_واس

نفذت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أمس حملة تفتيشية ضبطت خلالها صورًا لخطابات رسمية سرية، و(20) بدلة عسكرية، وكمية كبيرة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وأغلق المحل وسلم 3 من العمالة المخالفة إلى الدوريات الأمنية.
وجاءت الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بمشاركة وزارتي الحرس الوطني، والتجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

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