أمطار رعدية وبرد وسيول.. تعرف على توقعات طقس الغد

المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 49 درجة مئوية في الدمام والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.