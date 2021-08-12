مستشار اجتماعي يوضح هل مقولة “زوجوه يعقل” صحيحة أم لا

المناطق - الرياض:

أكد المستشار الاجتماعي، البروفيسور إبراهيم الجوير، أن الزواج من عوامل الثبات والتعقل والاستقرار للشخص، مبينًا أن ما يحدث في الواقع هو أن الشخص إذا كان غير متزن فإن أهله يبحثون له عن فتاة متدينة من أجل أن تعقّله.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” اليوم (الخميس)، أن هذه الأمور تحدث في واقع الحياة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الفتيات يساعدن في إصلاح أزواجهن.

وردّ على مقولة البعض “زوجوه يعقل” بقوله “عقّلوه يتزوج”، في إشارة إلى أن الشخص ينبغي أن يتحلى بالتعقل قبل إقدامه على الزواج، داعيًا إلى أن تبحث الأسر عن الرجال والفتيات المناسبين لأبنائهم.