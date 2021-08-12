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“الخارجية”: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً حتى 30 سبتمبر المقبل

“الخارجية”: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً حتى 30 سبتمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=1013299
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (الخميس)، تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وأوضحت أن الخدمة ستكون متاحة دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، كما تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضافت أنه سيستفيد من الخدمة من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي سبق الإعلان عنها.

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